Псаки: Вашингтон и Москва поддерживают контакты на высоком уровне

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что контакты между Вашингтоном и Москвой на высоком уровне поддерживаются. Об этом сообщает ТАСС.

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Представитель Белого дома назвала очевидным, что связь на высоком уровне между странами остается после саммита, состоявшегося летом.

Однако Псаки не смогла сообщить, когда планируется новая встреча лидеров двух стран.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что беседа глав государств может быть согласована в любой момент, подтвердив при этом, что встреча может состояться до конца года.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:МоскваСША
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