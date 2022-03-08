Псаки: у Байдена в данный момент нет намерения говорить с Путиным

Глава администрации США Джо Байден в данный момент не имеет намерений говорить с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

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Она отметила также, что решение о том, что с Путиным будут контактировать только лидеры Европы, не принималось. Псаки отметила, что все взаимодействия европейских политиков с российскими и украинскими властями поддерживаются США.

Псаки подчеркнула, что это не значит, что дверь для общения закрыта навсегда.

Президенты не общались с начала военной операции РФ на территории Украины, которая началась 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны РФ на данный момент подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.




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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:Джо БайденВладимир Путин
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