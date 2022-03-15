Псаки: США «полностью сокрушили» экономику России

США совместно с союзниками «полностью сокрушили» экономику России при помощи санкций. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

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По ее словам, «как закончится эта игра - это вопрос к президенту Путину». Псаки отметила, что США оказали военную и гуманитарную помощь Украине, что позволяет им сопротивляться намного дольше.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
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