Псаки: США «полностью сокрушили» экономику России
США совместно с союзниками «полностью сокрушили» экономику России при помощи санкций. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.
По ее словам, «как закончится эта игра - это вопрос к президенту Путину». Псаки отметила, что США оказали военную и гуманитарную помощь Украине, что позволяет им сопротивляться намного дольше.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru