Псаки: США «полностью сокрушили» экономику России

По ее словам, «как закончится эта игра - это вопрос к президенту Путину». Псаки отметила, что США оказали военную и гуманитарную помощь Украине, что позволяет им сопротивляться намного дольше.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

