Псаки: США планируют эвакуацию американцев с Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о планировании возможной эвакуации американцев из Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Псаки, такое планирование всегда ведется на случай непредвиденных происшествий.

Информация о якобы готовящемся нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил о скоплении российских военных сил у границ страны.



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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:УкраинаСША
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