Псаки: США планируют эвакуацию американцев с Украины
21 января 202221:18
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о планировании возможной эвакуации американцев из Украины. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Псаки, такое планирование всегда ведется на случай непредвиденных происшествий.
Информация о якобы готовящемся нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил о скоплении российских военных сил у границ страны.
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21 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru