Псаки: США не намерены направлять войска на Украину

Власти США не намерены направлять войска на Украину для войны с Россией. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

Она отметила, что подход президента к этому вопросу не менялся.

В последние дни кризис в Донбассе обострился. Представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявляли об участившихся обстрелах со стороны украинских силовиков. Ранее в среду главы республик обратились к Путину за помощью в отражении агрессии Украины.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:УкраинаСША
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