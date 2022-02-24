Псаки: США не намерены направлять войска на Украину
Власти США не намерены направлять войска на Украину для войны с Россией. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.
Она отметила, что подход президента к этому вопросу не менялся.
В последние дни кризис в Донбассе обострился. Представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявляли об участившихся обстрелах со стороны украинских силовиков. Ранее в среду главы республик обратились к Путину за помощью в отражении агрессии Украины.
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