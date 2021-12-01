Генерал США предрек Украине поражение в войне с Россией
Войска Украины не готовы к масштабному конфликту с Россией, в случае войны украинская сторона потерпит поражение. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес изданию Gazeta.pl.
По его словам, для ведения боевых действий Украине потребуются высокомобильные силы, которые смогут быстро реагировать на удары РФ с разных направлений, а также сильная артиллерия.
Ходжес отметил, что причинение серьезных потерь России было бы успехом для Украины. В таком случае российская армия вынуждена была бы отступить, но Киев в настоящее время на это не способен.
Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что полномасштабная война России с Украиной будет короткой и кровопролитной и напомнит увеличенную копию «пятидневной войны» с Грузией.
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