Генерал США предрек Украине поражение в войне с Россией

Войска Украины не готовы к масштабному конфликту с Россией, в случае войны украинская сторона потерпит поражение. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес изданию Gazeta.pl.

По его словам, для ведения боевых действий Украине потребуются высокомобильные силы, которые смогут быстро реагировать на удары РФ с разных направлений, а также сильная артиллерия.