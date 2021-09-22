Псаки: Разговор Байдена и Макрона был дружеским

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что тон телефонного разговора президентов Байдена и Макрона был дружеским, передает ТАСС.

Псаки отметила, что США надеются на то, что беседа стала первым шагом к разрешению противоречий.

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Ранее в среду Байден и Макрон в ходе телефонного диалога договорились о проведении углубленных консультаций на фоне разлада в отношениях двух стран из-за партнерства AUKUS.

Разлад случился после объявления о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS между Австралией, США и Великобританией 15 сентября. На протяжении следующих полутора лет все три страны будут работать над передачей Австралии технологии, в частности, атомных подводных лодок. Таким образом, договор между Канберрой и Парижем на поставку субмарин суммой $66 млрд был сорван. После этого Франция отозвала для консультаций своих послов в США и Австралии

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:Джо БайденСША
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