Псаки прокомментировала слова Путина о тигре Шерхане и шакале Табаки

Ранее в ходе послания Федеральному собранию Путин сравнил недоброжелателей России с антагонистами книги Киплинга. Российский лидер считает, что недруги «цепляют» страну и крутятся возле нее, как Шерхан и его приспешник Табаки.

На брифинге Псаки ответила на вопрос журналистов, как американские власти относятся к сравнению Путина.

«Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

