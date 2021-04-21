Псаки прокомментировала слова Путина о тигре Шерхане и шакале Табаки

Администрация США не принимает на свой счет высказывание президента РФ Владимира Путина о тигре Шерхане и шакале Табаки из сборника рассказов Редьярда Киплинга «Книга джунглей». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В Кремле объяснили слова Путина о Шерхане

Ранее в ходе послания Федеральному собранию Путин сравнил недоброжелателей России с антагонистами книги Киплинга. Российский лидер считает, что недруги «цепляют» страну и крутятся возле нее, как Шерхан и его приспешник Табаки.

На брифинге Псаки ответила на вопрос журналистов, как американские власти относятся к сравнению Путина.

«Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВладимир ПутинБелый Дом
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