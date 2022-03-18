Новая Зеландия ввела санкции против властей РФ

Новая Зеландия объявила о введени санкций против российских властей. Об этом сообщает «Интерфакс».

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В «черный список» страны попали президент РФ Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие чиновники.

Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.

Также под санкции попали 19 российских организаций. Власти заявили, что в ближайшие несколько недель введут новый пакет санкций.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новая ЗеландияВладимир Путин
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