Новая Зеландия ввела санкции против властей РФ
18 марта 202200:37
Новая Зеландия объявила о введени санкций против российских властей. Об этом сообщает «Интерфакс».
В «черный список» страны попали президент РФ Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие чиновники.
Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.
Также под санкции попали 19 российских организаций. Власти заявили, что в ближайшие несколько недель введут новый пакет санкций.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru