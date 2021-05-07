Псаки может уйти с должности пресс-секретаря Белого дома

В интервью, которое она дала политическому консультанту Демократической партии США Дэвиду Аксельроду в его подкасте для телеканала, Псаки рассказала, что ей нравятся "вызовы и ответственность", однако она может попробовать себя в другой сфере деятельности.

По ее словам, когда нынешний президент США Джо Байден выдвинул свою кандидатуру, она предполагала остаться на своей должности один год. По ее словам, на это место пришло время прийти "кому-то другому".

Псаки стала известной благодаря ряду скандальных и противоречивых высказываний по поводу различных политических событий. Ранее она была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента в администрации президента Барака Обамы