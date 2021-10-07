Псаки: Формат и дата встречи Байдена и Си Цзиньпина прорабатываются

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти стран США и Китая обсуждают формат и дату встречи лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Псаки, Белый дом уделяет значительное внимание контактам с Пекином и планирует их поддерживать.

До настоящего момента Байден и Цзиньпинь проводили телефонные переговоры. Сообщалось, что американский президент в последнем разговоре по телефону предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести саммит, на что был получен отказ

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:КитайБелый Дом
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