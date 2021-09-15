Си Цзиньпин отверг предложение Байдена о встрече
Американский президент Джо Байден в последнем разговоре по телефону предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести саммит, на что был получен отказ, сообщает Financial Times.
Вашингтону было предложено смягчить риторику в отношении Пекина. Газета, ссылаясь на источники, знакомые с деталями разговора двух лидеров, пишет, что Байден не смог добиться согласия от Си Цзиньпина, что «привело ряд официальных лиц США к выводу, что Пекин продолжает вести жесткую игру с Вашингтоном».
Белый дом пока никак не прокомментировал данную публикацию.
Ранее Байден выдвинул на рассмотрение Сената кандидатуру на должность посла страны в Китае.
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