Си Цзиньпин отверг предложение Байдена о встрече

Американский президент Джо Байден в последнем разговоре по телефону предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести саммит, на что был получен отказ, сообщает Financial Times.

Байден выдвинул кандидатуру на должность посла США в Китае

Вашингтону было предложено смягчить риторику в отношении Пекина. Газета, ссылаясь на источники, знакомые с деталями разговора двух лидеров, пишет, что Байден не смог добиться согласия от Си Цзиньпина, что «привело ряд официальных лиц США к выводу, что Пекин продолжает вести жесткую игру с Вашингтоном».

Белый дом пока никак не прокомментировал данную публикацию.

Ранее Байден выдвинул на рассмотрение Сената кандидатуру на должность посла страны в Китае.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайДжо БайденСи Цзиньпин
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