Си Цзиньпин отверг предложение Байдена о встрече

Вашингтону было предложено смягчить риторику в отношении Пекина. Газета, ссылаясь на источники, знакомые с деталями разговора двух лидеров, пишет, что Байден не смог добиться согласия от Си Цзиньпина, что «привело ряд официальных лиц США к выводу, что Пекин продолжает вести жесткую игру с Вашингтоном».

Белый дом пока никак не прокомментировал данную публикацию.

Ранее Байден выдвинул на рассмотрение Сената кандидатуру на должность посла страны в Китае.

