Псаки: Байден посетит Израиль
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден посетит Иерусалим по приглашению премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом она сообщила во вторник на брифинге для журналистов, передает ТАСС.
Псаки сообщила, что несколько дней назад Байден провел продуктивный разговор с израильским премьер-министром Беннетом, на котором Беннет пригласил президента США посетить Израиль.
Она также отметила, что точной даты визита пока нет.
По словам Псаки, во время разговора Байден и Беннет обсудили целый список глобальных и региональных вопросов.
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