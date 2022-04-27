Псаки: Байден посетит Израиль

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден посетит Иерусалим по приглашению премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом она сообщила во вторник на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

Псаки: США могут ввести новые санкции против РФ на текущей неделе

Псаки сообщила, что несколько дней назад Байден провел продуктивный разговор с израильским премьер-министром Беннетом, на котором Беннет пригласил президента США посетить Израиль.

Она также отметила, что точной даты визита пока нет.

По словам Псаки, во время разговора Байден и Беннет обсудили целый список глобальных и региональных вопросов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденБелый ДомИзраиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры