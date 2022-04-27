Псаки: Байден посетит Израиль

Псаки сообщила, что несколько дней назад Байден провел продуктивный разговор с израильским премьер-министром Беннетом, на котором Беннет пригласил президента США посетить Израиль.

Она также отметила, что точной даты визита пока нет.

По словам Псаки, во время разговора Байден и Беннет обсудили целый список глобальных и региональных вопросов.

