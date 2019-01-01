Прямую линию с президентом уже готовят

Дата прямой линии президента Путина определена, ведется ее подготовка, - рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Прямая линия стала одним из главных форматов ручного управления страной. Во время нее Владимир Путин в режиме видеомоста отвечает на наиболее острые вопросы, иногда решает их в прямом эфире, иногда они сами решаются еще до окончания общения президента с народом. По итогам прямых линий поступившие вопросы обобщаются и анализируются и превращаются в перечень поручений. А иногда – в зеленые папки, которые Путин взял за правило вручать губернаторам для изучения их недоработок, на которые пожаловались жители их регионов. Последняя прямая линия состоялась 7 июня 2018 года. Ранее Песков говорил, что следующее такое мероприятие тоже пройдет летом.

Для губернаторов, мэров крупных городов, федеральных министерств и ведомств прямая линия с президентом – это забег на дистанцию с неизвестным местом финиша. Но тот, кто доберется до него в максимально сжатые сроки, тот и молодец: шансов на оргвыводы будет меньше. Отсюда и та скорость, с которой решаются выносимые на суд президента вопросы и проблемы, до того недвижимые с мертвой точки. Поэтому год назад вопрос о закрытии сельской школы в день прямой линии трансформировался в обсуждение вариантов финансирования учебного заведения. Ставка по ипотечному кредиту многодетной семьи в Ивановской области к вечеру того же дня упала на 3,5%.

А годом ранее было обращение Дарьи Стариковой из Апатитов Мурманской области, где старую больницу закрыли, а новую так и не построили, и девушке с диагнозом «рак четвертой стадии» было негде лечиться. После обращения к президенту ее немедленно доставили в одну из лучших клиник Москвы, но, вероятно, было уже поздно: примерно через год Дарьи не стало.

Компенсации пострадавшим от паводков на Ставрополье «прилетели» на их счета сразу после вопроса Путина своему тезке губернатору: «где деньги, Владимир Владимирович?» - и пожелания Генпрокуратуре с просьбой проверить эту работу региональных властей. Автор вопроса рассказывала, что после ее заявления в ходе прямой линии к дому «подъехал какой-то мужчина в светлой рубашке и крикнул: «Деньги на счету, проверьте баланс!»

Была свалка «Кучино» в подмосковной Балашихе, нарушения при строительстве жилых районов рядом с которой Следственный комитет нашел еще до окончания «прямой линии».

Точную дату проведения прямой линии в этом году Дмитрий Песков не назвал, сказав лишь, что это не 13 июня. Ждем новых рекордов скорости в работе над ошибками тех, на кого жалуются главе государства.

