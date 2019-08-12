Нет - провокациям! В Госдуме намерены поставить заслон западному влиянию на выборы

Совет Госдумы на внеочередном заседании 19 августа обсудит ситуацию с иностранным вмешательством во внутренние дела России. Об этом объявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что все политические фракции настаивают на необходимости расследования подобных фактов, в частности, отмеченных в ходе несогласованных акциях в Москве. С инициативой сначала выступили представители думской оппозиции, но их поддержала и «Единая Россия». Об этом в эфире НСН рассказал руководитель фракции Сергей Неверов.

«Вмешательство в наши внутренние дела недопустимо! В первую очередь на Совете Госдумы будет обсуждаться предложение лидеров фракций «Справедливая Россия» и КПРФ Сергея Миронова и Геннадия Зюганова о создании рабочей группы или комиссии по выявлению вмешательства в наши выборы других стран. Уже есть очевидные факты, МИД приглашал представителей некоторых государств по этому поводу. В частности, советнику посольства США был заявлен протест в связи с публикацией на сайте дипмиссии маршрута несогласованной акции в Москве 3 августа. Аналогичное официальное обращение МИД РФ направил и Германии. Всё это будет обсуждаться Советом Думы», - отметил собеседник НСН.

Специальная комиссия по разбору вмешательства из-за рубежа, скорее всего, будет образована на базе комитета по безопасности и противодействию коррупции.