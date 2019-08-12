Нет - провокациям! В Госдуме намерены поставить заслон западному влиянию на выборы
Глава фракции «Единая Россия» рассказал НСН о повестке внеочередного заседания Совета Думы, посвящённого вмешательству во внутренние дела страны.
Совет Госдумы на внеочередном заседании 19 августа обсудит ситуацию с иностранным вмешательством во внутренние дела России. Об этом объявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что все политические фракции настаивают на необходимости расследования подобных фактов, в частности, отмеченных в ходе несогласованных акциях в Москве. С инициативой сначала выступили представители думской оппозиции, но их поддержала и «Единая Россия». Об этом в эфире НСН рассказал руководитель фракции Сергей Неверов.
«Вмешательство в наши внутренние дела недопустимо! В первую очередь на Совете Госдумы будет обсуждаться предложение лидеров фракций «Справедливая Россия» и КПРФ Сергея Миронова и Геннадия Зюганова о создании рабочей группы или комиссии по выявлению вмешательства в наши выборы других стран. Уже есть очевидные факты, МИД приглашал представителей некоторых государств по этому поводу. В частности, советнику посольства США был заявлен протест в связи с публикацией на сайте дипмиссии маршрута несогласованной акции в Москве 3 августа. Аналогичное официальное обращение МИД РФ направил и Германии. Всё это будет обсуждаться Советом Думы», - отметил собеседник НСН.
Специальная комиссия по разбору вмешательства из-за рубежа, скорее всего, будет образована на базе комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Между тем в Совете Федерации также поднимают эту тему. Временная комиссия верхней палаты парламента по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ планирует провести встречу с послами тех стран, действия которых расцениваются как недопустимые.
Об этом сообщил ТАСС глава комиссии Андрей Климов. К работе подключится МИД РФ.
В комиссии Совфеда, в частности, усматривают элементы подстрекательства в действиях посольства США. Речь идёт о публикациях в преддверии согласованного митинга, который прошел в Москве на проспекте Академика Сахарова 10 августа.
В этот день после акции некоторые её участники попытались устроить несанкционированное шествие в центре столицы, назвав его «прогулкой». За участие в нём, по данным ГУ МВД по Москве, задержаны 136 человек.
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