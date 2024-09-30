Проверка готовности подразделений ВВС и войск ПВО началась в Белоруссии
Очередной этап проверки воинских частей и соединений вооруженных сил Белоруссии стартует с 30 сентября, основной акцент будет сделан на готовности выполнять задачи войсками ПВО и подразделениями ВВС. Об этом сообщило минобороны республики.
Отмечается, что мероприятия проверки будут планово наращиваться с задействованием всех полигонов вооруженных сил для выполнения учебно-боевых задач. В военном министерстве указали, что личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке военной и специальной техники, а также вооружения к применению.
Подчеркивается, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по участкам местности и дорогам общего пользования.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил актуализировать задачи территориальной обороны с учетом современных условий ведения боевых действий. По его словам, армию надо «встряхнуть» и привести ее в идеальное состояние, «пока у нас есть единство в обществе и дисциплина», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru