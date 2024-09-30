Проверка готовности подразделений ВВС и войск ПВО началась в Белоруссии

Очередной этап проверки воинских частей и соединений вооруженных сил Белоруссии стартует с 30 сентября, основной акцент будет сделан на готовности выполнять задачи войсками ПВО и подразделениями ВВС. Об этом сообщило минобороны республики.

Отмечается, что мероприятия проверки будут планово наращиваться с задействованием всех полигонов вооруженных сил для выполнения учебно-боевых задач. В военном министерстве указали, что личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке военной и специальной техники, а также вооружения к применению.