Лукашенко пригрозил применением ядерного оружия при нападении НАТО

Ядерное оружие может быть применено, если НАТО нападет на Белоруссию. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Лукашенко напомнил, что уже заявлял об опасности нападения на страну, из-за которого может разразиться «третья мировая война».

«Недавно [президент РФ Владимир] Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что [в случае] нападения на Россию и Беларусь мы применяем ядерное оружие», — отметил политик.

По словам Лукашенко, «американцы и поляки» уже выстроились вдоль границы, в частности, Польши. Как только произойдет нападение на Белоруссию, будет применено ядерное оружие.

«И Россия за нас втягивается», — добавил белорусский президент.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии, напоминает RT.

