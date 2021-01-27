Процедура импичмента Трампа возобновится 9 февраля
Сенат Конгресса США во вторник 26 января принял резолюцию о порядке проведения предварительных процедур для импичмента экс-президента США Дональда Трампа, который возобновится 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС.
83 сенатора поддержали принятие документа, 17 высказались против. Телеканалы США в прямом эфире вели трансляцию с заседания Сената.
Агентство отмечает, что во время предварительных слушаний стороны обвинения и защиты продемонстрируют свои аргументы в письменной форме. Сама процедура импичмента вновь начнется 9 февраля.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что попытка вынести второй импичмент Трампу – это не борьба с ним самим, а борьба с "трампизмом". Об этом американист рассказал на пресс-конференции НСН «Новая Америка Байдена: что ждёт Россию и мир?».
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