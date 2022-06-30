Протокол о присоединении к НАТО Финляндии и Швеции подпишут 5 июля
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что протокол о присоединении к Североатлантическому альянсу Швеции и Финляндии будет подписан 5 июля, сообщает РИА Новости.
По его словам, при подписании документа будут присутствовать главы МИД этих стран.
«Вчера на саммите НАТО было принято главное политическое решение - пригласить Швецию и Финляндию. Формальное подписание протокола о вступлении состоится во вторник в присутствии финского и шведского министров иностранных дел», - заключил Столтенберг.
Ранее Финляндию и Швецию официально пригласили стать членами НАТО, ратифицировать это приглашение должны 30 парламентов стран — участниц альянса, сообщает RT.
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