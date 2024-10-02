Против Шлосберга возбуждено дело об уклонении от обязанностей иноагента
Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента возбудили в отношении зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Псковской области.
Правоохранители подчеркнули, что политик проходит подозреваемым по делу.
Ранее в пресс-службе «Яблока» заявили об обысках у Шлосберга. По данным партии, зампредседателя вызвали на допрос, с ним работал адвокат.
Льва Шлосберга признали лицом, выполняющим функции иноагента, в июне 2023 года, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru