Суд заочно арестовал иноагента Шаиняна

Столичный суд принял решение о заочном аресте блогера и журналиста Каренина Шаиняна (признан иноагентом Минюстом, а также внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте судов общей юрисдикции Москвы.