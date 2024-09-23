Суд заочно арестовал иноагента Шаиняна
23 сентября 202416:11
Столичный суд принял решение о заочном аресте блогера и журналиста Каренина Шаиняна (признан иноагентом Минюстом, а также внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте судов общей юрисдикции Москвы.
Отмечается, что Шаиняна заочно обвинили в финансировании экстремистской деятельности.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Шаиняну грозит до восьми лет лишения свободы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru