Суд заочно арестовал иноагента Шаиняна

Столичный суд принял решение о заочном аресте блогера и журналиста Каренина Шаиняна (признан иноагентом Минюстом, а также внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте судов общей юрисдикции Москвы.

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Отмечается, что Шаиняна заочно обвинили в финансировании экстремистской деятельности.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Шаиняну грозит до восьми лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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