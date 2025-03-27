Протесты в поддержку Гуцул начались у посольства Молдавии в Москве
Глава RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что возле молдавского посольства в Москве началась акция протеста в поддержку задержанной главы Гагаузии Евгении Гуцул.
По ее словам, протестущие намерены защитить Гуцул, которую могут под надуманными предлогами арестовать на 30 суток.
Симоньян подчеркнул, что Кишинев последовал примеру Румынии, арестовывая конкурентов действующей власти. Протестующие выступают с плакатами с надписями: «Евгения, Россия с тобой».
Ранее доктор политических наук, профессор РАНХиГС, политолог Наталья Харитонова заявила, что Гуцул не смогут посадить, так как для этого нет законных оснований, однако ей будут упорно портить политическую карьеру и отрывать от работы, что может привести к серьезным последствиям для автономии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru