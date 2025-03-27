По ее словам, протестущие намерены защитить Гуцул, которую могут под надуманными предлогами арестовать на 30 суток.

Симоньян подчеркнул, что Кишинев последовал примеру Румынии, арестовывая конкурентов действующей власти. Протестующие выступают с плакатами с надписями: «Евгения, Россия с тобой».

Ранее доктор политических наук, профессор РАНХиГС, политолог Наталья Харитонова заявила, что Гуцул не смогут посадить, так как для этого нет законных оснований, однако ей будут упорно портить политическую карьеру и отрывать от работы, что может привести к серьезным последствиям для автономии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

