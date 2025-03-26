В Кремле осудили задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул

По его слвам, подобные действия молдавских властей «выходят за рамки всех демократических норм и принципов».

«Мы, конечно же, осуждаем подобные действия», - указал представитель Кремля, добавив, что Кишинёву следует «предоставить свободы действия всем политическим силам в стране».

Ранее в Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии заявили, что задержание Гуцул связано с новыми обстоятельствами в уголовном деле, которое было возбуждено против неё 2023 году, сообщает RT.

