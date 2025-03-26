В Кремле осудили задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул
Задержание в аэропорту Кишинёва главы Гагаузии Евгении Гуцул является открытым давлением на конкурентов президента Молдавии Майи Санду. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его слвам, подобные действия молдавских властей «выходят за рамки всех демократических норм и принципов».
«Мы, конечно же, осуждаем подобные действия», - указал представитель Кремля, добавив, что Кишинёву следует «предоставить свободы действия всем политическим силам в стране».
Ранее в Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии заявили, что задержание Гуцул связано с новыми обстоятельствами в уголовном деле, которое было возбуждено против неё 2023 году, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru