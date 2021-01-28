Протестующие в Ереване требуют арестовать Пашиняна

Несколько сотен человек собрались на митинг в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.

Участники протестной акции после сбора на площади Республики направились к зданию Генеральной прокуратуры, чтобы потребовать возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра.

Режиссёр Аршак Закарян, который является одним из организаторов митинга, обвинил Пашиняна в государственной измене и заявил, что премьер-министр «сделал всё, чтобы мы проиграли войну».

«Пашинян должен уйти в отставку, а прокуратура должна арестовать его», - отметил Закарян.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. По условиям документа, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а в зону конфликта были введены российские миротворцы.

После подписания соглашения армянская оппозиция стала требовать отставки Пашиняна. Акции протеста в Армении не прекращаются до сих пор. Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости провести досрочные парламентские выборы.

