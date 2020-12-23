Протестующие в Ереване остались ночевать у Дома правительства
В Ереване протестующие остались ночевать на площади Республики у здания правительства Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна.
По его словам, утром по всей стране продолжатся массовые акции протеста. Сагателян отметил, что протестующие не покинут площадь, пока премьер Никол Пашинян не подаст в отставку.
Как сообщалось, 22 декабря в Ереване прошли массовые протесты с требованием отставки Пашиняна. Митинг организовали 17 оппозиционных партий Армении, которые создали «Движение за спасение родины».
Собравшиеся обвиняют Пашиняна в начале войны в Нагорном Карабах и в подписании перемирия 9 ноября, которое митингующие считают капитуляцией. В среду ожидается, что протестующие перейдут к более решительным действиям.
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