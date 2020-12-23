Протестующие в Ереване остались ночевать у Дома правительства

В Ереване протестующие остались ночевать на площади Республики у здания правительства Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна.

По его словам, утром по всей стране продолжатся массовые акции протеста. Сагателян отметил, что протестующие не покинут площадь, пока премьер Никол Пашинян не подаст в отставку.