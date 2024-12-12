Протестующие перекрыли проспект Руставели у парламента Грузии
Протестующие снова перекрыли проспект Руставели у парламента в центре столицы Грузии, сообщило РИА Новости.
Отмечается, что днем работники IT-сектора, которые недовольны остановкой властями Грузии переговоров об евроинтеграции, устроили шествие протеста по улицам Тбилиси. В четверг вечером они по традиции пришли к парламенту, где к ним стали присоединяться другие недовольные.
Акция протеста проходит уже 15 вечер подряд.
Серия акций протеста оппозиции началась 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о членстве страны в Европейском союзе до 2028 года. Участники акции используют петарды, камни и бутылки, также были найдены бутылки от «коктейля Молотова» на месте погромов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru