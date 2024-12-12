Протестующие перекрыли проспект Руставели у парламента Грузии

Отмечается, что днем работники IT-сектора, которые недовольны остановкой властями Грузии переговоров об евроинтеграции, устроили шествие протеста по улицам Тбилиси. В четверг вечером они по традиции пришли к парламенту, где к ним стали присоединяться другие недовольные.

Акция протеста проходит уже 15 вечер подряд.

Серия акций протеста оппозиции началась 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о членстве страны в Европейском союзе до 2028 года. Участники акции используют петарды, камни и бутылки, также были найдены бутылки от «коктейля Молотова» на месте погромов, передает «Радиоточка НСН».

