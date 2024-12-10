Оппозиция в Грузии продолжает протесты против приостановки переговоров с ЕС

Активисты, протестующие против приостановки правительством Грузии переговоров по членству в ЕС, вновь вышли на митинг у здания парламента Тбилиси и перекрыли проспект Руставели, сообщает РИА Новости.

Митинг проходит уже 13-й вечер подряд с участием около двух тысяч человек. Полиция в акции протеста не вмешивается.