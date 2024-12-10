Оппозиция в Грузии продолжает протесты против приостановки переговоров с ЕС
Активисты, протестующие против приостановки правительством Грузии переговоров по членству в ЕС, вновь вышли на митинг у здания парламента Тбилиси и перекрыли проспект Руставели, сообщает РИА Новости.
Митинг проходит уже 13-й вечер подряд с участием около двух тысяч человек. Полиция в акции протеста не вмешивается.
Ранее во вторник служба государственной безопасности Грузии заявила, что организаторы протестов при поддержке спецслужб зарубежных стран планируют сорвать проведение президентских выборов, назначенных на 14 декабря.
Серия акций протеста оппозиции началась 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о членстве страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акции используют петарды, камни и бутылки, а также были найдены бутылки от «коктейля Молотова» на месте погромов. В ответ силовики применяют спецтехнику, включая водометы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru