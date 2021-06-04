Протасевич рассказал о планах Nexta ориентировать канал на российскую повестку

По словам Протасевича, он сам покинул проект Nexta еще в конце сентября 2020 года. По данным журналиста, после окончания активной фазы протеста в Белоруссии один из каналов проекта, Nexta Live, должны были направить на российскую тематику. Он отметил, что это вызвало у него "огромное возмущение", так как канал является большим медиа-активом.

При этом Протасевич пояснил, что поступали предложения создать отдельный канал для российской тематики. Он отметил, что предложение было логичным "с точки зрения медиабизнеса", однако подчеркнул, что решение переводить самый главный канал на российскую повестку осталось для него "большой загадкой".

При этом около 70% аудитории проекта, по данным Протасевича, были из России. Оппозиционер добавил, что количество пользователей Telegram в Белоруссии составляет около миллиона человек.