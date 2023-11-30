«Просто бизнес»: Депутаты боятся санкций больше, чем потери мандатов из-за прогулов

Некоторые депутаты Госдумы не хотят голосованием подставляться под санкции, поэтому «прогуливают» заседания, несмотря на возможное лишение мандатов, заявил политолог Евгений Минченко в интервью НСН. По его словам, речь идет о политиках, которые, так или иначе, задействованы в бизнесе.

В Госдуме решается вопрос о лишении мандата двух депутатов от ЛДПР Бориса Пайкина и Юрия Напсо за прогулы заседаний, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Утверждается, что Напсо не голосовал с апреля по ноябрь, Пайкин же последний раз голосовал 6 апреля. Минченко объяснил новую тенденцию.