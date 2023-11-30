«Просто бизнес»: Депутаты боятся санкций больше, чем потери мандатов из-за прогулов
Политолог Евгений Минченко заявил в эфире НСН, что некоторые депутаты от ЛДПР не хотят голосованием подставляться под санкции, поэтому «прогуливают».
Некоторые депутаты Госдумы не хотят голосованием подставляться под санкции, поэтому «прогуливают» заседания, несмотря на возможное лишение мандатов, заявил политолог Евгений Минченко в интервью НСН. По его словам, речь идет о политиках, которые, так или иначе, задействованы в бизнесе.
В Госдуме решается вопрос о лишении мандата двух депутатов от ЛДПР Бориса Пайкина и Юрия Напсо за прогулы заседаний, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Утверждается, что Напсо не голосовал с апреля по ноябрь, Пайкин же последний раз голосовал 6 апреля. Минченко объяснил новую тенденцию.
«Я не исключаю, что депутаты не хотят голосованием подставляться под санкции, если речь идет о бизнесменах. Я так понимаю, что большая часть из них и так уже в каких-то списках присутствует. Но у всех разные истории. Власов достаточно агрессивно себя противопоставлял линии партии, к нему по этому поводу были претензии. А это просто коммерческие депутаты, это другая история. Пайкин в 2021 году был одним из основных спонсоров ЛДПР», - рассказал он.
По словам политолога, крупные бизнесмены давно стали частью имиджа ЛДПР, подобные истории на партии никак не отразятся.
«Я думаю, что для ЛДПР это традиция, крупные бизнесмены в списках всегда. Не думаю, что партия теряет свой имидж, это уже составляющая имиджа, что там бывают крупные бизнесмены. Это не такая большая проблема, они оказываются в списках не по политическим мотивам. Леонид Слуцкий (председатель ЛДПР, прим. НСН) абсолютно системный человек, любые его политические действия сегодня согласовываются с партией власти», - заключил собеседник НСН.
В начале ноября депутаты Вадим Белоусов («Справедливая Россия») и Василий Власов (ЛДПР) были лишены своих мандатов. Решение принято по причине отсутствия парламентариев на заседаниях комиссий и комитетов, членами которых они являлись, в течение 30 и более дней, передает «Радиоточка НСН».
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