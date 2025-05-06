Кадыров заявил, что не собирается уходить в отставку без команды от Путина

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что он не собирается покидать пост руководителя региона, пока его не попросит об этом президент России Владимир Путин. Об этом сообщает официальный Telegram-канал лидера Чечни.

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«Как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин», — говорится в публикации.

Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке в интервью ИА «Чечня Сегодня». Он заявил, что знает об этом, но, на самом деле, он уже сам просит, чтобы его освободили от занимаемой должности.

Ранее Кадыров заявил, что ему постоянно выдумывают различные заболевания, однако со здоровьем у него всё хорошо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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