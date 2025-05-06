Кадыров заявил, что не собирается уходить в отставку без команды от Путина

«Как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин», — говорится в публикации.

Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке в интервью ИА «Чечня Сегодня». Он заявил, что знает об этом, но, на самом деле, он уже сам просит, чтобы его освободили от занимаемой должности.

Ранее Кадыров заявил, что ему постоянно выдумывают различные заболевания, однако со здоровьем у него всё хорошо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

