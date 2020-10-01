«Пропаганда и понты». Что стоит за словами Пашиняна о турецких наемниках
Эксперты в эфире НСН рассказали, будет ли Россия использовать в армяно-азербайджанском конфликте ЧВК.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию и Азербайджан в использовании «террористов-наемников» в Нагорном Карабахе. По его мнению, армяне сейчас воюют с «международным терроризмом, цели которого не разделены геополитическими границами».
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН расценил заявление Пашиняна как «обыкновенную пропагандистскую войну».
«Никаких наемников там пока нет. Они, по крайней мере, не определяются. Надо к этой информации относиться очень осторожно. Настроения очень тяжелые нервные, люди принимают слухи за действительность. Россию все время хотят столкнуть лбами с Турцией. Надо быть очень-очень осторожными», - подчеркнул Луценко.
Россия, по его мнению, в этом конфликте поставлена в очень тяжелое положение.
«И Азербайджан, и Армения – это не чужие нам люди. Россия переживает и за ту, и за другую сторону. Армения заняла целый ряд районов Азербайджана. Баку говорит: «Отдайте нам эти районы». Армения боится их отдавать, потому что как только она их отдаст, Карабах тут же будет в жесткой блокаде. Его просто будут морить голодом. А в Азербайджане если эти районы не вернуть, то ни один правитель не сможет объяснить народу, почему они не воюют за свои земли. Полный тупик и трагедия», - посетовал собеседник НСН.
Он уверен, что если подтвердится информация о турецких наемниках, то Россия не будет задействовать в ответ так называемые частные военные компании (ЧВК).
«Что эти ЧВК будут делать в Карабахе? Боевые действия никто им не поручит, тем более серьезные. Там достаточно сил и у одной, и у другой стороны, чтобы «напиться» крови досыта. И они будут «пить» эту кровь, и никто ничего не может сделать», - сказал полковник ФСБ.
Руководитель ЧВК «РСБ-групп» Олег Криницын в эфире НСН также скептически отреагировал на слова армянского лидера.
«Мы знаем эти кавказские «понты»: «мы убили 500 армян - а мы сбили три вертолета Азербайджана». Я не исключаю, что Турция может попытаться руками сирийских боевиков попытаться урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе. Но как только это будет документально подтверждено, что присутствуют наемники, то отреагирует Россия. Пока это только слова, истерика, ничем не подтвержденная», - указал Криницын.
Он также считает, что ЧВК не место в Карабахе.
«Как только будут подтверждения, что Турция активно вмешалась, Россия отреагирует на уровне ОДКБ. У нас там база стоит. Зачем мы будем пускать сирийских боевиков к нашим границам? Но российское государство сможет отреагировать, не прибегая к услугам ЧВК. Там идут активные боевые действия с применением авиации и тяжелой артиллерии. Мы видели на примере Ливии, что группа Вагнера понесла большие потери, как только Турция стала использовать беспилотные летательные аппараты и артиллерию, реактивные системы залпового огня. Частные военные компании не могут участвовать в таких тяжелых вооруженных конфликтах. Это легкая пехота, их задача совершенно другая», - заключил эксперт.
Ситуaция в Нaгорном Кaрaбaхе обострилaсь 27 сентября, нa спорной территории идут aктивные боестолкновения. В Aзербaйджaне и Aрмении введено военное положение, объявленa мобилизaция.
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