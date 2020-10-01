«Пропаганда и понты». Что стоит за словами Пашиняна о турецких наемниках

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию и Азербайджан в использовании «террористов-наемников» в Нагорном Карабахе. По его мнению, армяне сейчас воюют с «международным терроризмом, цели которого не разделены геополитическими границами».

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН расценил заявление Пашиняна как «обыкновенную пропагандистскую войну».

«Никаких наемников там пока нет. Они, по крайней мере, не определяются. Надо к этой информации относиться очень осторожно. Настроения очень тяжелые нервные, люди принимают слухи за действительность. Россию все время хотят столкнуть лбами с Турцией. Надо быть очень-очень осторожными», - подчеркнул Луценко.

Россия, по его мнению, в этом конфликте поставлена в очень тяжелое положение.

«И Азербайджан, и Армения – это не чужие нам люди. Россия переживает и за ту, и за другую сторону. Армения заняла целый ряд районов Азербайджана. Баку говорит: «Отдайте нам эти районы». Армения боится их отдавать, потому что как только она их отдаст, Карабах тут же будет в жесткой блокаде. Его просто будут морить голодом. А в Азербайджане если эти районы не вернуть, то ни один правитель не сможет объяснить народу, почему они не воюют за свои земли. Полный тупик и трагедия», - посетовал собеседник НСН.