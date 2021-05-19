Прокурор сообщила о серьзной болезни экс-премьера Италии Берлускони

Итальянский прокурор Тициана Сицилиано заявила о наличии серьезного заболевания у экс-премьера страны Сильвио Берлускони, который в настоящее время проходит по делу о взяточничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итальянскую прессу.

Сицилиано ссылается на данные медицинских заключений. Отмечается, что в связи с этим она запросила суд временно освободить Берлускони от судебного процесса по состоянию здоровья. Решение по этому запросу суд примет 26 мая.

Ранее в марте сообщалось, что о госпитализации Берлускони из-за проблем с сердцем.







