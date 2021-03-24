Сильвио Берлускони госпитализировали

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони с понедельника находится в больнице, передает ТАСС.

Причина госпитализации не уточняется.

В середине января Берлускони попадал в больницу из-за проблем с сердцем.

В начале сентября сообщалось, что бывший глава правительства Италии и медиамагнат заразился коронавирусом.

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ТЕГИ:ИталияСильвио Берлускони
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