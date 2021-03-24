Сильвио Берлускони госпитализировали
24 марта 202112:28
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони с понедельника находится в больнице, передает ТАСС.
Причина госпитализации не уточняется.
В середине января Берлускони попадал в больницу из-за проблем с сердцем.
В начале сентября сообщалось, что бывший глава правительства Италии и медиамагнат заразился коронавирусом.
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- Сильвио Берлускони госпитализировали
24 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru