Прокуратура потребовала наказать премьера Чувашии, обозвавшего депутата упырём
Прокуратура Чувашии вынесла постановление об административном правонарушении в отношении главы правительства Чувашии Ивана Моторина из-за ругани в адрес депутата Госсовета Сергея Семёнова, пишет РБК. Они вступили в перепалку во время обсуждения банкротства Чувашкредитпромбанка и проблем его вкладчиков.
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Как пишет издание «Правда ПФО», у Моторина спросили, будут ли власти помогать вкладчикам из бюджета. Глава правительства сказал, что всё будет сделано по закону, добавив, что власти не являлись мажоритарным акционером банка. Семёнов напомнил, что у властей было 37% акций, и заявил, что они намеренно не выпускали людей из банка. Моторин в ответ посоветовал Семёнову «не молоть языком». Депутат парировал – дескать, это Моторина и его правительство нужно «гнать в шею».
«Это вас надо гнать в шею, упырь», - сорвался на депутата Моторин.
Решать вопрос о привлечении Моторина к ответственности теперь будет суд.
Перепалка Моторина с Семёновым произошла ещё в ноябре 2019 года. А в январе 2020 года на фоне двух публичных скандалом президент России уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева. Тот сначала неосторожно высказался в адрес журналистов – как писали СМИ, он фактически призвал «мочить» тех, кто пишет заказные статьи. Чуть позже в Сети появилось видео, на котором Игнатьев заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины.
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