Прокуратура Германии не считает дело Навального «особым случаем»

Германская прокуратура подчеркнула, что не раскрывает проведение расследования в отношении лица, кроме «особых случаев».

Навальному стало плохо 20 августа в самолёте по пути из Томска в Москву. Он потерял сознание и впал в кому. Политика доставили в омскую больницу скорой медицинской помощи с подозрением на отравление и подключили к аппарату ИВЛ. Когда состояние стабилизировалось, врачи по настоянию родных Навального разрешили его транспортировку в немецкую клинику. Соратники Навального считают, что его отравили, однако омские врачи опровергают эту версию.







