Прокуратура Германии не считает дело Навального «особым случаем»

Федеральная прокуратура Германии заявило, что не считает дело российского оппозиционера Алексея Навального «особым случаем».

В ответе на запрос агентства РИА Новости немецкое ведомство сообщило, что не анонсирует начало разбирательства по ситуации с Навальным.

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Германская прокуратура подчеркнула, что не раскрывает проведение расследования в отношении лица, кроме «особых случаев».

Навальному стало плохо 20 августа в самолёте по пути из Томска в Москву. Он потерял сознание и впал в кому. Политика доставили в омскую больницу скорой медицинской помощи с подозрением на отравление и подключили к аппарату ИВЛ. Когда состояние стабилизировалось, врачи по настоянию родных Навального разрешили его транспортировку в немецкую клинику. Соратники Навального считают, что его отравили, однако омские врачи опровергают эту версию.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей Навальный
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