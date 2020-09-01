Лавров опроверг обвинения Запада, что Россия не расследует ситуацию с Навальным

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неправдой заявления стран Запада о том, что Россия не расследует ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.

Российские министр на выступлении перед студентами и преподавателями МГИМО также отметил, что Германия пока не передавала России информацию о причинах состояния Навального.

Рошаль заступился за лечивших Навального омских врачей

Лавров напомнил, что МВД РФ начало доследственную проверку. По его словам, следствие может начаться тогда, когда станет достоверно известно, что произошло с российским оппозиционером.

Навальному стало плохо 20 августа в самолёте по пути из Томска в Москву. Он потерял сознание и впал в кому. Политика доставили в омскую больницу скорой медицинской помощи с подозрением на отравление и подключили к аппарату ИВЛ. Когда состояние стабилизировалось, врачи по настоянию родных Навального разрешили его транспортировку в немецкую клинику. Соратники Навального считают, что его отравили, однако омские врачи опровергают эту версию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровАлексей Навальный
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