Лавров опроверг обвинения Запада, что Россия не расследует ситуацию с Навальным
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неправдой заявления стран Запада о том, что Россия не расследует ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.
Российские министр на выступлении перед студентами и преподавателями МГИМО также отметил, что Германия пока не передавала России информацию о причинах состояния Навального.
Лавров напомнил, что МВД РФ начало доследственную проверку. По его словам, следствие может начаться тогда, когда станет достоверно известно, что произошло с российским оппозиционером.
Навальному стало плохо 20 августа в самолёте по пути из Томска в Москву. Он потерял сознание и впал в кому. Политика доставили в омскую больницу скорой медицинской помощи с подозрением на отравление и подключили к аппарату ИВЛ. Когда состояние стабилизировалось, врачи по настоянию родных Навального разрешили его транспортировку в немецкую клинику. Соратники Навального считают, что его отравили, однако омские врачи опровергают эту версию.
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