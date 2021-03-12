«Новостям не верю». Лидер «Операции Пластилин» о просветительской деятельности

В Госдуме на этой неделе обсуждается закон «Об образовании», а именно понятие «просветительская деятельность». В частности, документ предлагает наделить членов правительства полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней. По сути, Госдума предлагает запретить заниматься просветительской деятельностью всем, кроме одобренных кабмином организаций.

В интервью НСН лидер группы «Операция Пластилин» Анатолий Царев, с такой формулировкой закона не согласился.

«Если речь идет именно о том, что просветительской деятельностью не имеют право заниматься бесчисленные онлайн-школы и свободные университеты, то я против такой истории. Это неправильно. И это очередной удар по нашему негосударственному образованию, которое только-только начало поднимать голову», - сказал НСН Царев.

В то же время музыкант сделал акцент на том, что перестал строить свое мнение «только на новостях». По его мнению, журналисты могут выдернуть что-то из контекста и перед тем, как делать какие-то заявления, лучше самому предметно ознакомится с темой разговора.

«Я бы хотел почитать этот закон, чтобы сформировать мнение именно на основании самого закона, потому что с некоторых моментов я перестал доверять СМИ», - добавил артист.

14 марта группа «Операция Пластилин» даст концерт-репетицию презентации своего нового альбома. Месяц назад команда выпустила пластинку «Грустные песни для уставших людей».

