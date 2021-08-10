На Камчатке по делу об убийстве человека задержан депутат Редькин

На Камчатке задержан депутат краевого Законодательного собрания Игорь Редькин по делу об убийстве человека.

В региональном следственном управлении СК РФ сообщили РИА Новости, что задержан 55-летний местный житель, подозреваемый в убийстве человека на свалке в посёлке Озерновский на Камчатке. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения для него.

Пациент больницы в Петербурге изрезал ножом двух человек

Сегодня депутат Законодательного собрания Камчатского края, член «Единой России», миллионер Игорь Редькин распространил заявление, в котором признался, что 2 августа случайно застрелил человека на свалке, думая, что отпугивает медведя. Погибшим оказался 30-летний мужчина, он получил ранение и позднее скончался в больнице.

Редькин заявил, что готов понести заслуженное наказание, снимает свою кандидатуру на выборах в региональное ЗК и приостанавливает членство в партии.

Редькин – один из богатейших депутатов Камчатки. Его доход за 2020 год, согласно последней опубликованной декларации, составил почти 315 миллионов рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:УбийствоДепутатКамчатка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры