На Камчатке по делу об убийстве человека задержан депутат Редькин

Сегодня депутат Законодательного собрания Камчатского края, член «Единой России», миллионер Игорь Редькин распространил заявление, в котором признался, что 2 августа случайно застрелил человека на свалке, думая, что отпугивает медведя. Погибшим оказался 30-летний мужчина, он получил ранение и позднее скончался в больнице.

Редькин заявил, что готов понести заслуженное наказание, снимает свою кандидатуру на выборах в региональное ЗК и приостанавливает членство в партии.

Редькин – один из богатейших депутатов Камчатки. Его доход за 2020 год, согласно последней опубликованной декларации, составил почти 315 миллионов рублей.

