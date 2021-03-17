«Проголосовали и забыли». Кравчук поспорил с Горбачевым о референдуме 1991 года

«Я вам говорю откровенно – я ждал, что после этого референдума начнется реальное превращение старой федерации в обновленную. Ни единого шага в этом направлении Горбачев не сделал. Все было формально, все оставалось как было. Люди видели, что у Горбачева одна задача – сохранить Советский Союз и свою власть», - сказал Кравчук.

В этой связи он добавил, что Беловежские соглашения, подписанные в декабре 1991 года, не нарушали волю народа, так как никто выступил с протестом по их поводу.

«Мартовский референдум прошел не во всех странах, на той же Украине он проходил не во всех областях, но даже если итоги референдума были нарушены, как говорит Горбачев, то почему после нарушения ни в Киеве, ни в Москве я не помню ни единого случая, чтобы народ пришел на митинги, чего-то требовал. У нас в Киеве не было ни одного, кто бы пришел к Верховному совету с каким-либо заявлением», - сказал бывший президент Украины.

При этом сам этот мартовский референдум Кравчук назвал недемократическим и непрозрачным.

«Это недемократический референдум, там не очень понятно, кто и как голосовал, но главное – референдум не был воплощен в жизнь. Проголосовали и забыли, и жили как жили, ничего не делали, а потому народ принял свое решение», - считает бывший президент Украины.

По его словам, легитимность Беловежских соглашений подтверждает и тот факт, что все бывшие союзные республики были приняты в ООН в качестве полноправных государств-членов организации, а сами эти соглашения приняли и зарегистрировали в ООН и в Совбезе организации, а в дальнейшем учитывали в практике ее работы.

«Горбачев сыграл важную роль в Перестройке и в том, что он взбудоражил советский народ идеей перемен, те стали проявлять свое желание жить по-новому. Это его заслуга. Но народ СССР не поддержал Горбачева и референдум, а международные организации – ООН и Совет безопасности этой организации – зарегистрировали Беловежские соглашения как основу включения бывших республик СССР в состав ООН в качестве самостоятельных государств», - отметил он.

Референдум о сохранении СССР прошёл 17 марта 1991 года. В нём приняли участие 148,5 миллиона граждан страны и 76,43% респондентов высказались за сохранение обновленного СССР.

