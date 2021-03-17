«Нарушение воли народа». Горбачев оценил распад СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил, что референдум по вопросу о сохранении Советского Союза «был необходимым и справедливым», сообщает «Интерфакс.
По его словам, референдуме, который состоялся 30 лет назад, поразител своими результатами, так как подавляющее большинство советских граждан согласились с сохранением Советского Союза.
Экс-президент СССР отметил, что Ново-Огарёвский процесс по разработке Союзного договора состоялся на основе этого референдума, однако подписание полностью подготовленного документа «сорвал путч ГКЧП».
«Разрушение Советского Союза - это было ничто иное, как нарушение воли всего народа», - подчеркнул Горбачёв.
Референдум о сохранении СССР прошёл 17 марта 1991 года. В нём приняли участие 148,5 миллиона граждан страны и 76,43% респондентов высказались за сохранение обновленного СССР.
Ранее Горбачёв заявил, что России и США следует систематически обсуждать региональные проблемы, сообщает RT. По его словам, сложившиеся противоречия нужно решать методами дипломатии.
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