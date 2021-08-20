Продовольственная программа ООН заявила о приостановке гуманитарной помощи Афганистану

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что временно приостанавливает оказание гуманитарной помощи Афганистану, сообщает ТАСС.

В постоянном представительстве России пояснили, что это связано со сложившейся в стране ситуации, которая будет учитываться при продолжении работы.

Ранее боевики запрещённого в России радикального движения «Талибан» без боя вошли в Кабул и заявили, что полностью контролируют территорию Афганистана.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, как и другие страны, не будет торопиться с признанием движения в качестве власти в Афганистане, сообщает «Свободная пресса».



