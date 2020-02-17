Продлен срок представления поправок в Конституцию

Совет Госдумы принял решение продлить срок представления поправок в проект об изменении Конституции, - сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, процесс рассмотрения продлится до 2 марта, а второе чтение законопроекта может состояться 10 марта.

«Немножко отложить» второе чтение законопроекта предложил президент Путин на недавней встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон. Он тогда заметил, что никто никуда не спешит, но и затягивать процесс не следует. Ранее глава государства на одном из мероприятий отмечал большое количество идей по изменению Конституции, обмолвившись, что не хотел бы погрязнуть в поправках. А их количество, надо сказать, растет как грибы после дождя. По данным, которые приводил председатель думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, в комитет уже поступило около 220 предложений и более 500 инициатив находится на рассмотрении рабочей группы.

Между тем, изначальная инициатива президента, озвученная в Послании Федеральному собранию 15 января, не предполагала «ковровых» изменений. В числе предложенных главой государства были, в частности, расширение полномочий Госдумы по формированию правительства, Совфеда – по участию в назначении руководителей силовых ведомств и региональных прокуроров, новые требования к представителям высших органов власти, в том числе запрет на иностранное гражданство, закрепление статуса Госсовета и приоритет Конституции над международными договорами и законами. Как следует из опроса, проведенного ВЦИОМ, наибольшее одобрение получили социальные инициативы: закрепить в Конституции обязательный характер регулярной индексации пенсий и пособий, зафиксировать МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума.

Точная дата всенародного голосования по изменению Конституции, на котором настоял Владимир Путин, пока не назначена, хотя с большой долей вероятности ей станет 22 апреля, среда. Будний, в соответствии с пожеланиями президента, день, который надлежит объявить выходным, но не за счет других праздников – майских или новогодних. В день голосования регионам поручено создать атмосферу праздника. Как стало известно РБК, речь об этом шла на семинаре для вице-губернаторов. До их сведения было, в частности, доведено, что идеальным итогом голосования в Кремле видят 60-процентную явку и одобрение поправок на уровне 70%. Для достижения этих амбициозных показателей у избирательных участков поручено организовать ярмарки, культурные мероприятия, по возможности детские игровые комнаты. И непременно – буфет! Ну, за Конституцию…

