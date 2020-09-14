Поклонская направила в ООН данные о водоснабжении Крыма

Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская направила дополнительную информацию о доступе к воде в Крыму Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет. Об этом она написала на своей странице в «Инстаграме».

«Материалы содержат информацию о незаконных действиях государства-члена ООН Украины, которое умышленно лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду», - сообщила Поклонская.

Депутат подчёркивает, что Киев незаконно перекрыл поступление воды по Северо-Крымскому каналу «из международной реки Днепр».

Как передаёт РИА Новости, в отправленных материалах приведены данные о последствиях перекрытия канала: об опустошении водохранилищ, перебоях с водоснабжением городов и целых районов, а также о засолении почв. Поклонская призывает Бачелет осудить действия Киева и добиться восстановления функционирования Северо-Крымского канала.

В управлении верховного комиссара ООН по правам человека ранее заявили, что главная ответственность за водоснабжение полуострова лежит на России, писали «Известия». Украина тоже ответственна в этом вопросе, утверждалось в заявлении. Кроме того, в ООН напомнили, что считают Крым частью Украины.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков отметил, что ООН фактически ушла от ответа на вопрос об открытии Северо-Крымского канала, что не удивительно. До этого ООН не реагировала и на энергетическую блокаду Крыма, напомнил он в комментарии РИА ФАН.

