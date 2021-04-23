Признанный в РФ иноагентом «Альянс врачей» попросил Навального прекратить голодовку

Глава признанного в РФ иноагентом "Альянса врачей" Анастасия Васильева и несколько других врачей опубликовали в Twitter обращение к оппозиционеру Алексею Навальному с просьбой прекратить голодовку, однако затем удалили пост.

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В обращении медики указали, что прекратить голодовку необходимо для "сохранения жизни и здоровья". По их мнению, факт допуска к Навальному "гражданских" врачей и организация независимых исследований его состояния являются весомым поводом для прекращения голодовки.

По словам Васильевой, врачам Навального скоро "некого будет лечить". При этом, как отмечает РИА Новости, вскоре после опубликования пост удалили.

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:Алексей Навальный
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