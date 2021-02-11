Признанное иноагентом «Радио Свобода» отказывается платить штрафы за отсутствие маркировки
Признанное Минюстом РФ иностранным агентом "Радио Свобода" не оплатило штрафы за отсутствие соответствующей маркировки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
В ведомстве сообщают, что в отношении СМИ составлено 166 протоколов об административном правонарушении, возбуждено 40 дел. Общая сумма выписанных судом штрафом составляет 11 миллионов рублей. Глава русского отдела "РС" Андрей Шарый заявил, что организация намерена опротестовать решение суда.
В Роскомнадзоре намерены принимать меры до тех пор, "пока иноСМИ не выполнят требования".
Отсутствие маркировки для признанных иноагентами СМИ согласно ст. 19.34.1 КоАП РФ для юридических лиц грозит штрафом в размере до 500 тысяч рублей, для должностных штраф может составить до 50 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru