Путин сделает россиянам прививку социального оптимизма

Действия полиции и судов во время и после протестных акций больше всего тревожили россиян в начале года. На втором месте оказался страх перед «нашествием волков» в малых населенных пунктах, на третьем – угроза «революции и потрясений» из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Таковы первые пункты очередного «Национального индекса тревожностей», подготовленного Компанией развития общественных связей. Также страхи россиян связаны с ростом цен на продукты, давлением государства на соцсети, обострением отношений России и США, конфликтом в Донбассе и ситуацией с коронавирусом.

Итак, действия полиции и судов, давление на соцсети, рост цен на продукты питания – людей больше всего тревожат именно те сферы, где государство либо действует без оглядки на отношение общества, порой не сообразуясь даже с законами, собственноручно написанными, либо молчаливо признается в собственном бессилии, как при попытке сдержать рост цен. Из этого «тождества» выбиваются немного анекдотичные опасения перед нашествием волков, хотя – с какой стороны посмотреть. Помните в известном фильме Говорухина выкрик Промокашки про «волков позорных»?

Однако, если отбросить шутки в сторону, опасения или страх появляются там и тогда, где теряется вера, в нашем случае – в надежность и справедливость государства и тех его структур, которые призваны обеспечить, с одной стороны, безопасное, а с другой, комфортное существование, в том числе сытое. Приведенный набор страхов россиян свидетельствует как раз об утрате этой веры в социальную направленность государства на фоне резкого усиления его запретительно-карательной функции.

Примечательно, что исследование страхов россиян появилось как раз накануне представления Президентом России Послания Федеральному Собранию. Несмотря на адресата в названии мероприятия, выступление всегда было обращено к аудитории значительно более широкой, чем депутатско-губернаторский корпус. А в этом году – тем более. Населению, пережившему пандемийный год в системе координат из запретов и ограничений, с последующим социально-экономическим кризисом в виде еще большего, чем раньше, падения доходов, роста цен и безработицы, требуется не только вакцина от коронавируса, о которой президент непременно расскажет. Нужна еще своего рода прививка социального оптимизма – некий набор инициатив, которые бы развеяли упомянутые фобии россиян, от страха перед нищетой до страха перед государством. «Гондурас беспокоит» в гораздо меньшей степени.

