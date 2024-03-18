«Присяга граждан»: Несостоявшийся «кандидат от масонов» оценил свои шансы против Путина
Андрей Богданов в эфире НСН объяснил «большой процент» Путина и отметил, что сам мог получить столько же, сколько другие соперники.
Основатель «Российской партии свободы и справедливости», великий мастер масонской ложи России Андрей Богданов, который снялся с выборов президента России из-за наличия у него открытого иностранного счета, признался НСН, что в случае участия в президентской гонке набрал бы столько же, сколько и другие соперники Владимира Путина.
Владимир Путин побеждает на выборах президента России с рекордным для себя результатом: на этот раз он набирает больше 87% по результатам подсчета 99% бюллетеней. Второе место у Николая Харитонова (КПРФ) – 4,31%, третье место пока отдают Владиславу Даванкову («Новые люди») - 3,79%, на последнем месте Леонид Слуцкий из ЛДПР (3,19%).
«Эти выборы проходили в достаточно сложной обстановке для России, в первую очередь внешней. Поэтому, я думаю, эти выборы были присягой граждан России своего главнокомандующему. Поэтому такой большой процент. Я бы набрал примерно те же цифры, что и три остальных кандидата. По большому счету, они набрали одинаковое количество с разницей в половину процента», - рассказал он.
Ранее Богданов говорил «Радиоточке НСН», что планирует набрать около 5% голосов на президентских выборах и донести до людей идеи настоящего масонства.
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