«Присяга граждан»: Несостоявшийся «кандидат от масонов» оценил свои шансы против Путина

Владимир Путин побеждает на выборах президента России с рекордным для себя результатом: на этот раз он набирает больше 87% по результатам подсчета 99% бюллетеней. Второе место у Николая Харитонова (КПРФ) – 4,31%, третье место пока отдают Владиславу Даванкову («Новые люди») - 3,79%, на последнем месте Леонид Слуцкий из ЛДПР (3,19%).

«Эти выборы проходили в достаточно сложной обстановке для России, в первую очередь внешней. Поэтому, я думаю, эти выборы были присягой граждан России своего главнокомандующему. Поэтому такой большой процент. Я бы набрал примерно те же цифры, что и три остальных кандидата. По большому счету, они набрали одинаковое количество с разницей в половину процента», - рассказал он.

Ранее Богданов говорил «Радиоточке НСН», что планирует набрать около 5% голосов на президентских выборах и донести до людей идеи настоящего масонства.

