«Повод задуматься»: КПРФ окончательно лишилась звания «второй партии»
Евгений Минченко заявил НСН, что кандидаты в президенты в этот раз пришли «ноздря в ноздрю», а коммунисты заняли второе место только благодаря «запасу».
Результаты выборов президента показали, что КПРФ окончательно утратила звание «второй партии»: кандидаты пришли «ноздря в ноздрю», а коммунисты получили поддержки в разы меньше, чем обычно, заявил политолог Евгений Минченко в беседе с НСН.
Владимир Путин побеждает на выборах президента России с рекордным для себя результатом: на этот раз он набирает больше 87% по результатам подсчета 99% бюллетеней. Второе место у Николая Харитонова (КПРФ) – 4,31%, третье место пока отдают Владиславу Даванкову («Новые люди») - 3,79%, на последнем месте Леонид Слуцкий из ЛДПР (3,19%). Минченко объяснил, почему второе и последующие места распределились именно таким образом.
«Здесь фактор запаса сыграл, у КПРФ длительное время был большой электоральный запас. Они были партией номер два, но сейчас, когда кандидаты пришли «ноздря в ноздрю», можно сказать, что у нас есть три нишевых партии с примерно одинаковым уровнем поддержки. Для коммунистов такой результат – это в разы меньше, чем было на прошлых выборах президента и на выборах в Госдуму. Это серьезный повод задуматься», - отметил он.
На выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года кандидат от КПРФ Павел Грудинин занял 2-е место после Владимира Путина с результатом 11,77 % голосов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Белгородской областью уничтожили десять снарядов РСЗО «Вампир»
- Во время утреннего обстрела Белгорода пострадал один человек
- Захарова: В президентских выборах за рубежом поучаствовали 372 тысячи человек
- Землетрясение силой 4 балла произошло в Таджикистане
- СМИ: Импорт вина в Россию в 2023 году вырос на 43 миллиона литров
- Лолита рассказала, что придумала псевдоним певцу SHAMAN
- Минпромторг решил признать белорусские чипы и платы отечественными
- Россиян предупредили о подорожании молока и молочной продукции на 10%
- На Камчатке два человека пропали после схода лавины
- Фильм «Онегин» вновь возглавил российский кинопрокат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru