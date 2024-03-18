«Повод задуматься»: КПРФ окончательно лишилась звания «второй партии»

Евгений Минченко заявил НСН, что кандидаты в президенты в этот раз пришли «ноздря в ноздрю», а коммунисты заняли второе место только благодаря «запасу». 

Результаты выборов президента показали, что КПРФ окончательно утратила звание «второй партии»: кандидаты пришли «ноздря в ноздрю», а коммунисты получили поддержки в разы меньше, чем обычно, заявил политолог Евгений Минченко в беседе с НСН.

Владимир Путин побеждает на выборах президента России с рекордным для себя результатом: на этот раз он набирает больше 87% по результатам подсчета 99% бюллетеней. Второе место у Николая Харитонова (КПРФ) – 4,31%, третье место пока отдают Владиславу Даванкову («Новые люди») - 3,79%, на последнем месте Леонид Слуцкий из ЛДПР (3,19%). Минченко объяснил, почему второе и последующие места распределились именно таким образом.

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«Здесь фактор запаса сыграл, у КПРФ длительное время был большой электоральный запас. Они были партией номер два, но сейчас, когда кандидаты пришли «ноздря в ноздрю», можно сказать, что у нас есть три нишевых партии с примерно одинаковым уровнем поддержки. Для коммунистов такой результат – это в разы меньше, чем было на прошлых выборах президента и на выборах в Госдуму. Это серьезный повод задуматься», - отметил он.

На выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года кандидат от КПРФ Павел Грудинин занял 2-е место после Владимира Путина с результатом 11,77 % голосов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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