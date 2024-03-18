«Повод задуматься»: КПРФ окончательно лишилась звания «второй партии»

Результаты выборов президента показали, что КПРФ окончательно утратила звание «второй партии»: кандидаты пришли «ноздря в ноздрю», а коммунисты получили поддержки в разы меньше, чем обычно, заявил политолог Евгений Минченко в беседе с НСН.

Владимир Путин побеждает на выборах президента России с рекордным для себя результатом: на этот раз он набирает больше 87% по результатам подсчета 99% бюллетеней. Второе место у Николая Харитонова (КПРФ) – 4,31%, третье место пока отдают Владиславу Даванкову («Новые люди») - 3,79%, на последнем месте Леонид Слуцкий из ЛДПР (3,19%). Минченко объяснил, почему второе и последующие места распределились именно таким образом.