«Припомнит Зеленскому»: Очередное покушение на Трампа не добавит ему голосов
Эдуард Лозанский заявил НСН, что связь подозреваемого в покушении на Трампа с Украиной не очень волнует избирателей в США.
Второе покушение на Дональда Трампа не добавит ему очков в предвыборной гонке, а связь «стрелка» с Украиной вообще не волнует американских избирателей, заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН.
В городе Уэст-Палм-Бич во Флориде 15 сентября произошла стрельба, когда Трамп играл в гольф в собственном гольф-клубе. Американские власти называют инцидент покушением. Предполагаемый подозреваемый в покушении на экс-президента США Уэсли Раут принимал участие в съемках ролика в поддержку батальона Азов (запрещенная в России террористическая организация), сообщила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. Лозанский уверен, что новый инцидент не повлияет на исход голосования.
«Не думаю, что этот инцидент серьезно повлияет на результаты выборов. Украинский вопрос, к сожалению, не входит в список важнейших проблем для избирателей. Тем не менее, в случае победы Трампа, он это вспомнит, а также вспомнит, как из-за Зеленского он подвергся второму импичменту, когда их телефонный разговор о компромате на Байдена был обнародован теми, кто его прослушивал. Имидж Киева здесь всем известен», - отметил он.
По словам Лозанского, только потенциальное спасение американцев от «Третьей мировой войны» позволит Трампу выиграть выборы, на это и будет давить кандидат от республиканцев.
«Единственное, что может повлиять на мнение американцев, поддерживающих демократов, что они толкают их к Третьей мировой войне. Трамп об этом упомянул во время дебатов, но этого пока недостаточно. Ему нужно сделать это центральной темой в оставшееся время», - заключил собеседник НСН.
Это второе подобное происшествие в рамках текущей предвыборной гонки: в июле в Трампа стреляли на митинге в Пенсильвании. После этого рейтинг кандидата в президенты от республиканцев повысился.
Второе покушение на кандидата в президенты США от партии республиканцев Дональда Трампа повысит рейтинг политика, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цены на съемное жилье в Москве взлетели на 40%
- Пензенского экс-губернатора Белозерцева лишили наград регионального заксобрания
- Явлинский назвал ошибкой операцию ВСУ в Курской области
- В AFI Development опровергли сообщения о падении лифта в «Афимолле»
- США ввели санкции против граждан Грузии за нарушение прав человека
- Временные отключения электроснабжения ввели в Ростовской области из-за пожаров
- Сборная России по футболу может сыграть с Уругваем
- Спутник «Кондор-ФКА» №2 запустят в конце ноября 2024 года
- Новому мэру Усть-Илимска подарили кнут и пряник
- Член СПЧ Меркачева призвала удалить опасные Telegram-каналы после нападения на школу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru