Второе покушение на Дональда Трампа не добавит ему очков в предвыборной гонке, а связь «стрелка» с Украиной вообще не волнует американских избирателей, заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН.

В городе Уэст-Палм-Бич во Флориде 15 сентября произошла стрельба, когда Трамп играл в гольф в собственном гольф-клубе. Американские власти называют инцидент покушением. Предполагаемый подозреваемый в покушении на экс-президента США Уэсли Раут принимал участие в съемках ролика в поддержку батальона Азов (запрещенная в России террористическая организация), сообщила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. Лозанский уверен, что новый инцидент не повлияет на исход голосования.