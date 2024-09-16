Песков прокомментировал попытку покушения на Дональда Трампа
Политическая борьба в США обостряется. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя новую попытку покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, он указал, что в Кремле видят, насколько напряжённая обстановка в стране, «в том числе и между политическими конкурентами».
«Самые разные методы задействуются, мы за этим внимательно наблюдаем, но мы никоим образом в это никогда не вмешивались и не вмешиваемся сейчас», — заключил Песков.
Ранее член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа совершена ещё одна попытка покушения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru